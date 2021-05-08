Роспотребнадзор проверит пищевые добавки с содержанием диоксида титана

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Научно-исследовательские организации проведут детальное исследование пищевых добавок, включающих диоксид титана, по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 8 мая.

— Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности. Российские специалисты оценят возможные риски и необходимость гармонизации российских нормативных актов с Европейским законодательством, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в 2019 году в нашей стране уже проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана, входящего в состав пищевой добавки Е171. Тогда эксперты выявили возможные риски лишь для диоксида титана в наноформе. После получения результатов исследования в России ввели требование исключать наночастицы при регистрации Е171.

Согласно сообщению, ситуацию держит на контроле Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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