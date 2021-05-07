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Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Кирилл Николаев

Общество

Хорошее мясо для шашлыка должно быть чуть влажным и гладким без зеленоватого оттенка и обширных темных пятен. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что покупать мясо лучше всего в магазине или на рынке. В этих местах контроль за качеством продукции осуществляют специалисты ветеринарно-санитарной лаборатории рынка. Чтобы узнать свежесть мяса, нужно надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, то мясо свежее.

Цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового. Этот параметр зависит от возраста животного. На свежем мясе не должно быть обширных темных пятен, потому что они появляются, когда продукт лежит более 24 часов при комнатной температуре.

В Роспотребнадзоре напомнили, что хороший и вкусный шашлык получается из грамотно подобранного маринада. Маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока. В ведомстве напомнили, что мясо для шашлыка лучше нарезать поперек волокон и крупными кусками. Его следует жарить до полной готовности, но не менее 5-7 минут. Готовность шашлыка можно определить по прозрачному соку, выделяющемуся при надрезе.

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ЕдаШашлыкрекомендации Роспотребнадзора
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