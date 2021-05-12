Роспотребнадзор оштрафовал кафе на севере Москвы за многочисленные нарушения

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дубосековская улица Карта всех событий

Кафе на севере столицы оштрафовали на 200 тысяч рублей за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также правил профилактики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что речь идет о кафе Mr. Kebab, которое расположено по улице Дубосековской. В помещении отсутствуют рециркуляторы воздуха, персонал не упорядочил хранение дезинфицирующих средств. Кроме того, владельцы не предоставили документацию на вентиляционные системы и данные об их техническом обслуживании.

По данному факту в отношении юридического лица ООО «Мистори» составили протокол об административном правонарушении. Материалы направили в Савеловский районный суд Москвы. Он признал собственника виновным и потребовал устранить нарушения.

Ранее Роспотребнадзор опечатал около 30 столичных магазинов и кафе.

Читайте также: Роспотребнадзор продолжает следить за людными местами в Москве