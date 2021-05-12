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Роспотребнадзор оштрафовал кафе на севере Москвы за многочисленные нарушения
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор оштрафовал кафе на севере Москвы за многочисленные нарушения

Юлия Павлушова

Общество
Россия, Москва, Дубосековская улица Карта всех событий

Кафе на севере столицы оштрафовали на 200 тысяч рублей за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также правил профилактики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что речь идет о кафе Mr. Kebab, которое расположено по улице Дубосековской. В помещении отсутствуют рециркуляторы воздуха, персонал не упорядочил хранение дезинфицирующих средств. Кроме того, владельцы не предоставили документацию на вентиляционные системы и данные об их техническом обслуживании.

По данному факту в отношении юридического лица ООО «Мистори» составили протокол об административном правонарушении. Материалы направили в Савеловский районный суд Москвы. Он признал собственника виновным и потребовал устранить нарушения.

Ранее Роспотребнадзор опечатал около 30 столичных магазинов и кафе.

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