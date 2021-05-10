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Роспотребнадзор продолжает следить за людными местами в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор продолжает следить за людными местами в Москве

Виктория Родимкина

Город

Роспотребнадзор продолжает следить за выполнением санитарных мероприятий в людных местах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 10 мая.

Уточняется, что контроль в местах массового скопления горожан в столице продолжается из-за рисков распространения коронавируса.

В пресс-службе пояснили, что москвичи на майских праздниках посещают музеи, выставки и другие культурные площадки. В связи с этим соблюдение антиковидных мер является необходимым в людным местах, особенно в закрытых помещениях, добавили в ведомстве.

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