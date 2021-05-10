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Административное дело возбудили после санитарной проверки в «Москвариуме»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Административное дело возбудили после санитарной проверки в «Москвариуме»

Виктория Родимкина

Происшествия

Дело об административном правонарушении возбудили из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований в «Москвариуме» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по столице в понедельник, 10 мая.

Уточняется, что 7 мая в «Москвариуме» была проведена проверка, в результате которой был установлен ряд нарушений санитарных требований, введенных на фоне ситуации с коронавирусом.

Так, в помещениях не обеспечен режим обеззараживания воздуха в течение всего дня. Администрация организации не контролирует соблюдение социальной дистанции посетителями.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что организация занимается устранением нарушений, ситуация находится на контроле.

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Роспотребнадзор«Москвариум»санитарная проверка
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