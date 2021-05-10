Коронавирус выявили у 8465 человек за сутки в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России за минувшие сутки выявлено более 8,4 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в понедельник, 10 мая.

В стране за последние 24 часа зафиксировано 8465 случаев COVID-19. Из них 15,4 процента больных не имели клинических проявлений заболевания. За сутки скончался 321 человек, выздоровели 6774 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев инфекции по-прежнему выявлено в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

В России за все время пандемии зафиксировали 4 888 727 случая коронавируса. Скончались в стране 113 647 человек, вылечились от инфекции 4 502 906 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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