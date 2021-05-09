Врачи в Индии отметили учащение грибковой инфекции на фоне COVID-19

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Индийские медики фиксируют учащение случаев грибковой инфекции мукормикоз на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как указывают специалисты, к заражению мукормикозом ведет вдыхание спор грибка, который чаще всего встречается во влажных помещениях и поверхностях, в почве, растениях, гниющих овощах и фруктах.

Поражая носовые пазухи, мозг и легкие, возбудитель данного заболевания может угрожать жизни диабетиков или людей с тяжелым иммунодефицитом. Общая смертность от мукормикоза может достигать 50 процентов.

Врачи в Индии предполагают, что учащение случаев данной грибковой инфекции сопряжено с применением стероидов для лечения коронавирусной инфекции. Они уменьшают воспаление в легких, однако вместе с тем снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.

Рост случаев мукормикоза отмечается в Мумбаи, Бангалоре, Хайдарабаде, Дели и Пуне, при этом высокопоставленный чиновник, комментируя ситуацию, заявил, что «большой вспышки нет», сообщает Би-би-си.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России есть индийский штамм коронавируса.

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