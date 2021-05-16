Роспотребнадзор проверит ЦДМ в Москве из-за встречи с актерами «Майора Грома»
Столичный Роспотребнадзор проверит Центральный детский магазин в Москве. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
Причиной проверки послужили сообщения о крупном мероприятии, которое провели в торговом павильоне, расположенном на Лубянке. По данным СМИ, в помещении проходила автограф-сессия актеров фильма «Майор Гром: Чумной доктор».
Уточняется, что участники встречи с артистами не соблюдали социальную дистанцию, пишет Интерфакс.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал 13 объектов в Москве за нарушение мер против COVID-19.
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