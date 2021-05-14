Роспотребнадзор опечатал 13 объектов в Москве за нарушение мер против COVID-19

Фото: Малакмадзе Анна

За несоблюдение мер против распространения коронавируса в Москве опечатали 13 объектов во время майских праздников. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора в пятницу, 14 мая.

— Кроме этого, за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, невыполнение противоэпидемических мероприятий применен временный запрет деятельности и опечатано 13 объектов коммунально-бытового назначения: пять кальянных, три салона красоты, два магазина по реализации промышленных товаров, выставочный зал «Люмьер-Холл», хостел, развлекательный (батутный) центр, — говорится в сообщении ведомства.

Всего в майские праздники проверили 545 объектов коммунально-бытового назначения, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о том, что почти 100 кальянных в Москве закрыли за нарушение мер против COVID-19.

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