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Еще 2567 человек вылечили от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 2567 человек вылечили от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса вылечили еще 2567 человек за минувшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в среду, 2 июня.

Число граждан, которые вылечились от COVID-19 в Москве, увеличилось до 1 067 425.

Еще 2567 человек вылечили от коронавируса в Москве за суткиФото: Оперштаб

За минувшие сутки в столице выявили 2842 новых случая коронавируса. За последние 24 часа госпитализировали 1065 человек с подтвержденным COVID-19. Скончались от вируса за сутки 60 человек.

Количество зарегистрированных случаев инфекции с начала пандемии в городе выросло до 1 186 481.

Столичные врачи продолжают следить за состоянием 98 819 человек с коронавирусом.

Читайте также: За сутки в России выявили 8832 случая коронавируса

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