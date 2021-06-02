Еще 2567 человек вылечили от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице от коронавируса вылечили еще 2567 человек за минувшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в среду, 2 июня.

Число граждан, которые вылечились от COVID-19 в Москве, увеличилось до 1 067 425.

Фото: Оперштаб

За минувшие сутки в столице выявили 2842 новых случая коронавируса. За последние 24 часа госпитализировали 1065 человек с подтвержденным COVID-19. Скончались от вируса за сутки 60 человек.

Количество зарегистрированных случаев инфекции с начала пандемии в городе выросло до 1 186 481.

Столичные врачи продолжают следить за состоянием 98 819 человек с коронавирусом.

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