За сутки в России выявили 8832 случая коронавируса
В России за сутки выявили более 8,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 2 июня.
В стране за последние сутки зафиксировали 8832 случая коронавируса в 84 регионах страны. Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России скончались 394 человека, выздоровели 9020 пациентов.
Больше всего случаев коронавируса выявили за сутки в Москве — 2842, Санкт-Петербурге — 828 и Московской области — 761.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 5 090 249 случаев коронавируса. Всего в РФ скончались 122 267 человек, вылечились 4 702 599 пациентов.
Ранее ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от коронавируса Sinovac-CoronaVac.
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