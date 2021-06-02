За сутки в России выявили 8832 случая коронавируса

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В России за сутки выявили более 8,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 2 июня.

В стране за последние сутки зафиксировали 8832 случая коронавируса в 84 регионах страны. Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России скончались 394 человека, выздоровели 9020 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса выявили за сутки в Москве — 2842, Санкт-Петербурге — 828 и Московской области — 761.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 5 090 249 случаев коронавируса. Всего в РФ скончались 122 267 человек, вылечились 4 702 599 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от коронавируса Sinovac-CoronaVac.

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