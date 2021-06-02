Препарат для лечения пневмонии при COVID-19 зарегистрировали в России

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Ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, которая осложняет течение коронавируса, зарегистрирован в России. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) в среду, 2 июня.

Препарат прошел регистрацию в Министерстве здравоохранения России 25 мая.

— Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношении респираторных вирусных инфекций, в первую очередь вызванных SARS-CoV-2, — сказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Она пояснила, что это позволяет понять направление дальнейших исследований лекарства для лечения опасных заболеваний.

Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от коронавируса Sinovac-CoronaVac.

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