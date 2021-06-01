Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от коронавируса Sinovac-CoronaVac
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от коронавируса Sinovac-CoronaVac

Полина Долганова

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac-CoronaVac для чрезвычайного использования. Данное разрешение даст странам, организациям и агентствам по закупкам уверенность в соответствии препарата международным стандартам безопасности.

Одобрение организации здравоохранения — это обязательное условие для попадания в список разрешенных к международным закупкам вакцин, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что семь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор объяснил, когда можно колоть ботокс после «ЭпиВакКороны»

вакцинаВОЗкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте