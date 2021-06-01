ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от коронавируса Sinovac-CoronaVac
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac-CoronaVac для чрезвычайного использования. Данное разрешение даст странам, организациям и агентствам по закупкам уверенность в соответствии препарата международным стандартам безопасности.
Одобрение организации здравоохранения — это обязательное условие для попадания в список разрешенных к международным закупкам вакцин, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что семь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса.
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