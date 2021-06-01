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Семь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Семь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса

Полина Долганова

В мире

Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции с 1 июня. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Отмечается, что сертификаты должны облегчить свободное перемещение граждан по Евросоюзу.

— Уже сегодня семь государств-членов — Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша — начали выдавать первые сертификаты ЕС, — цитирует заявление ЕК агентство ТАСС.

Идея сертификации была предложена Еврокомиссией с целью повышения безопасности поездок в летний период. Сертификат будет бесплатным и доступен в бумажном и электронном форматах. Документ станет подтверждением того, что человек сделал прививку от COVID-19, сдал отрицательный тест или полностью выздоровел. Ожидается, что система окончательно заработает к сезону отпусков 1 июля.

Ранее сообщалось, что в Японии начали вакцинировать от коронавируса спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио.

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