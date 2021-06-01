Вакцинация от коронавируса участников Олимпиады началась в Японии

Фото: olympic.org

В Японии начали вакцинировать от COVID-19 спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Олимпийский комитет Японии во вторник, 1 июня.

По данным комитета, в первый день вакцинации прививку сделали около 200 спортсменов. Вакцинацию атлетов в Японии начали только после того, как 2-3 процента японцев получили оба компонента препарата от коронавируса.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что к началу Игр будут вакцинированы не менее 75 процентов участников.

Напомним, Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена с лета 2020 года на 2021-й. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.

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