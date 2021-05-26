Официальный партнер Олимпиады в Токио призвал отменить соревнования

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Официальный партнер Олимпийских игр в Токио, японская газета Asahi Shimbun, призывает отменить соревнования из-за угрозы общественной безопасности и нагрузки на медицинскую систему на фоне пандемии коронавируса.

— Мы просим премьер-министра Японии (Ёсихидэ — прим. «ВМ») Сугу объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Игр, — говорится в сообщении издания.

В газете пояснили, что Япония пока далека от ситуации, в которой все могут быть уверены в полной безопасности. На сегодняшний день это не так, уточнил официальный партнер Игр.

Большинство японцев, согласно опросам, выступили за отмену или перенос Олимпиады. Также против проведения мероприятия выступила ассоциация врачей.

Напомним, Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена с лета 2020 года на 2021-й. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.

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