Эпидемиолог оценил возможное влияние мутации COVID-19 на эффективность вакцины

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Возможное влияние мутации COVID-19 на эффективность вакцины прокомментировал доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций Михаил Фаворов.

— Среди специалистов есть общепринятый постулат: до сих пор не показано значительного влияния, однако высока вероятность того, что это случится, — пояснил эксперт.

По его словам, в течение одной болезни одного пациента вирус мутирует множество раз. Обычно все эти мутации гибнут.

— Но если мы наблюдаем миллионы заболевших с таким же числом вариантов мутаций, то появляется вирус, который изменяет свою структуру. Именно он начинает распространяться, тогда как другие этого сделать не могут, — объяснил Михаил Фаворов.

Коснувшись темы о том, нужно ли ежегодно переделывать вакцину от коронавирусной инфекции, эпидемиолог подчеркнул, что «пока такой постановки вопроса нет», отмечает RT. По мнению эксперта, есть вероятность, что придется менять последовательность, потому что вирус умеет приспосабливаться.

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