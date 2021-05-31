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Врач рассказал о возможных ограничениях на авиаперелет для вакцинировавшихся
Фото: pixabay.com

Врач рассказал о возможных ограничениях на авиаперелет для вакцинировавшихся

Елена Фролова

Здоровье

Разговоры о льготах для тех, кто прошел вакцинацию, ведутся давно. Однако даже без привилегий уже уставшие от ограничений граждане начинают задумываться о том, чтобы сделать прививку и начать выезжать в другие страны без страха заразиться.

При этом на практике получившие укол от коронавируса люди могут столкнуться с другими проблемами и ограничениями. Например, им могут запретить летать на самолетах. Так считает врач-консультант, специалист по организации здравоохранения Евгений Ковалев.

В настоящее время в Европе на полном серьезе ведется обсуждение ограничений для авиаперелетов. Они коснутся тех, кто привьется от коронавирусной инфекции. Дело в том, что вакцины могут менять свертываемость крови, а это создает риск возникновения тромбозов. Все это усугубляется в том случае, если человек долго находится в неудобной позе, например, сидит в кресле самолета. Медики даже придумали специальный термин — «тромбоз путешественника».

Некоторые авиакомпании разработали на этот счет свои правила. Пассажиры с повышенным риском свертывания крови должны летать только под строгим наблюдением специалистов. Наибольшую угрозу представляют те препараты, что были разработаны на основе мРНК-платформы. К ним относятся Moderna и Pfizer. Однако нарушения свертываемости крови могут вызвать и другие вакцины, передает «Общественная служба новостей». При этом российские врачи призывают пока не паниковать.

— Изменение свертываемости крови, возможно, могут провоцировать векторные вакцины. Неизвестно, правда, все или нет. Пока есть сведения только по AstraZeneca, — уточнил Евгений Ковалев.

По его мнению, данный эффект сохраняется около двух месяцев после получения первой дозы вакцины. Поэтому он рекомендовал людям, у которых намечается длительный перелет, носить в обязательном порядке компрессионный трикотаж.

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