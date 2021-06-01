Минздрав РФ заявил об отсутствии риска тромбоза после вакцинации от COVID-19

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Российские вакцины против коронавируса не способствуют тромбообразованию, а, наоборот, защищают от него, ведь именно тромбозы являются частым осложнением при COVID-19. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Минздрава России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Европе обсуждают запрет на авиаперелеты для привитых против COVID-19, ведь вакцины могут изменять свертываемость крови, что создает риск тромбозов. Как отмечается в сообщении, наибольший риск образования тромбозов представляют препараты, созданные на мРНК платформе (Moderna и Pfizer). Однако нарушение свертываемости крови могут спровоцировать и другие. Врач Евгений Ковалев предполагает, что в этой ситуации представляют риски векторные вакцины, но данных о том, все ли из них, нет. По словам эксперта, пока есть сведения только по изменению свертываемости крови после вакцинации препаратом AstraZeneca.

— У российских вакцин не выявлено рисков тромбообразования. Напротив, вакцинация защищает от риска тромбообразования, которое является частым осложнением новой коронавирусной инфекции, — рассказали в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что людям, прошедшим вакцинацию, авиаперелеты не противопоказаны.

Напомним, что на сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.

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