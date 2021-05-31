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Масштабную вакцинацию в Подмосковье планируют завершить к осени
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Масштабную вакцинацию в Подмосковье планируют завершить к осени

Елена Фролова

Здоровье

Кампанию по масштабной вакцинации от COVID-19 в Московской области собираются завершить к осени. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Мы перевалили за миллион. По состоянию на 28 мая, прививку поставили 1 075 000 граждан. Работа по вакцинации граждан в области продолжается, — подчеркнул Андрей Воробьев.

При этом он уточнил, что к сентябрю масштабная вакцинация должна быть выполнена в Подмосковье к сентябрю. Ранее стало известно, что миллионный укол от коронавирусной инфекции получила жительница Домодедова 85-летняя Валентина Ефимова.

Пройти вакцинацию от COVID-19 в области можно в поликлиниках, торговых центрах, круглосуточных пунктах вакцинации, а также на даче, вызвав предварительно мобильную бригаду, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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вакцинацияАндрей ВоробьевМосковская область
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