Более миллиона человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Свыше одного миллиона человек сделали прививку от коронавирусной инфекции в Московской области. Так называемым юбилейным, миллионным человек, прошедшим вакцинацию, в регионе стала 85-летняя жительница Домодедова Валентина Ефимова.

Первый компонент вакцины «Спутник V» она перенесла легко. Теперь нужно дождаться второй прививки, которую ей сделают через три месяца. Как отмечают подмосковные врачи, заметен рост спроса на вакцину. Прививочные пункты практически полностью загружены. В некоторых городах они работают в круглосуточном режиме, отмечает телеканал 360.

Еще одна жительница области Ирина Осипенко прошла вакцинацию практически сразу, как только вакцина стала доступной в России. Потом она убедила привиться своих родных. Боялась только привозить в больницу свою пожилую маму, потому что переживала, как она в 85 лет перенесет эту процедуру. Однако страх, что мама может заболеть страшной и тяжелой инфекцией, пересилил.

Пенсионерке, ставшей миллионным привитым жителем региона, вручили сертификат и сладкие подарки.

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