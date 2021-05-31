Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более миллиона человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более миллиона человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье

Елена Фролова

Здоровье

Свыше одного миллиона человек сделали прививку от коронавирусной инфекции в Московской области. Так называемым юбилейным, миллионным человек, прошедшим вакцинацию, в регионе стала 85-летняя жительница Домодедова Валентина Ефимова.

Первый компонент вакцины «Спутник V» она перенесла легко. Теперь нужно дождаться второй прививки, которую ей сделают через три месяца. Как отмечают подмосковные врачи, заметен рост спроса на вакцину. Прививочные пункты практически полностью загружены. В некоторых городах они работают в круглосуточном режиме, отмечает телеканал 360.

Еще одна жительница области Ирина Осипенко прошла вакцинацию практически сразу, как только вакцина стала доступной в России. Потом она убедила привиться своих родных. Боялась только привозить в больницу свою пожилую маму, потому что переживала, как она в 85 лет перенесет эту процедуру. Однако страх, что мама может заболеть страшной и тяжелой инфекцией, пересилил.

Пенсионерке, ставшей миллионным привитым жителем региона, вручили сертификат и сладкие подарки.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Победить пандемию можно только массовой вакцинацией

вакцинацияМосковская областькоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте