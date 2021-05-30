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Победить пандемию можно только массовой вакцинацией
Андрей Тяжельников / Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Победить пандемию можно только массовой вакцинацией

Марьяна Шевцова

Здоровье

В нашу редакцию поступает много вопросов о коронавирусе. Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы «Вечерняя Москва» запускает новую рубрику, и на вопросы читателей отвечает главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

— Андрей Александрович, когда мы сможем победить пандемию?

— Чтобы справиться с любой эпидемией или пандемией, нужно, чтобы выработался популяционный иммунитет. Тут есть два пути — или большинство переболеет, что сопряжено с огромными рисками, так как заболевание может протекать в тяжелой форме вплоть до летальных исходов, или все вакцинируются. Второе — самый эффективный и безопасный способ, ведь вакцина не содержит живого вируса и не может привести к заболеванию. Уже довольно много людей вакцинированы, и мы можем с уверенностью сказать, что прививка эффективна и безопасна.

— Высок ли сейчас риск заражения ковидом?

— Коронавирус не пропал, риск заражения остается. Поэтому нужно соблюдать меры профилактики — использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать посещения общественных мест. Но самый эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями — вакцинация.

— Несмотря на то что врачи говорят о важности вакцинации, не все хотят делать прививку. Что бы вы сказали таким людям?

— Я бы сказал, что вопрос стоит не в том, вакцинироваться или нет, а в том — болеть или нет. Коронавирус никуда не ушел. И рано или поздно без вакцинации переболеет практически каждый. И неизвестно, в какой именно форме. Ведь мы видели огромное количество случаев тяжелого течения болезни, в том числе и у молодых, полностью здоровых людей. Но, безусловно, в первую очередь вакцинироваться нужно людям из групп риска, куда, как мы помним, входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

— А можно ли вакцинироваться людям с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями?

— Не только можно, но и обязательно нужно! Естественно, если заболевание не протекает в острой форме. Данная категория граждан так же, как и люди старшего возраста, находится в группе риска и чаще других переносит заболевание особенно тяжело, с различными осложнениями.

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