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Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе в мире на вакцину «Спутник V»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе в мире на вакцину «Спутник V»

Анастасия Волоснова

Здоровье

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» из-за своей безопасности и эффективности вызывает ажиотажный спрос во всем мире. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, эффективность российского препарата подтверждают не только отечественные специалисты. Дмитриев напомнил, что о безопасности и высоком качестве вакцины свидетельствуют также исследования Мексики, Венгрии, Аргентины и других стран.

— Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире. Это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности, — подчеркнул Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ выступил против совместных испытаний «Спутника V» и AstraZeneca.

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