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Минздрав РФ выступил против совместных испытаний «Спутника V» и AstraZeneca
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Минздрав РФ выступил против совместных испытаний «Спутника V» и AstraZeneca

Кирилл Николаев

Здоровье

Совет по этике Министерства здравоохранения Российской Федерации не одобрил проведение совместных исследований вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и AstraZeneca. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследование было направлено на определение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S для профилактики коронавирусной инфекции у взрослых. Однако Минздрав не одобрил проведение этих испытаний, сообщает РИА Новости.

Напомним, что на сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.

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Минздрав РоссииВакциныкоронавирус
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