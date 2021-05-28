Мурашко рассказал, для кого будет преимущественно использоваться «Спутник Лайт»

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Вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться в России преимущественно для лиц до 60 лет. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

— Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Напомним, что на сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.

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