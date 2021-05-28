Президент Сербии поблагодарил Россию за поставки вакцины «Спутник V»

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Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко за поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в администрации Вучича.

Боцан-Харченко добавил, что договоренности с Сербией по поставкам вакцины «Спутник V» будут выполняться. Кроме того, стороны обсудили международное взаимодействие Москвы и Белграда, а также ситуацию в балканском регионе. Вучич и Боцан-Харченко коснулись вопросов сотрудничества России и Сербии в инфраструктурных и энергетических проектах, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова напомнила, что российская вакцина «Спутник V» занимает среди аналогов второе место в мире. Ее одобрили уже в 70 странах, где проживает около 40 процентов населения планеты.

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