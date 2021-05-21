Голикова сообщила, что вакцина «Спутник V» поставляется в 35 стран

Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

В настоящее время вакцина от коронавируса российского производства «Спутник V» поставляется в 35 стран. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению в пятницу, 21 мая.

Она уточнила, что еще в ряде стран выпуск вакцины начат или находится в стадии запуска. К ним относятся Южная Корея, Индия, Турция, Сербия, Китай, а также Белоруссия, Казахстан и другие.

Голикова объяснила успех вакцины ее высокой эффективностью, которую подтвердили международные эксперты, а также безопасностью и легкостью в хранении и транспортировке.

Вице-премьер отметила, что Россия намерена делиться и другими передовыми разработками.

Татьяна Голикова напомнила, что российская вакцина «Спутник V» занимает среди аналогов второе место в мире. Ее одобрили уже в 70 странах, где проживает около 40 процентов населения планеты.

Ранее Минздрав РФ заявил о готовности к максимально широкому сотрудничеству по вакцинам от COVID-19.

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