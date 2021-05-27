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РФПИ рассказал о планах по поставке вакцины «Спутник V» ЮНИСЕФ
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

РФПИ рассказал о планах по поставке вакцины «Спутник V» ЮНИСЕФ

Кирилл Николаев

Здоровье

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали соглашение о поставках 220 миллионов доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 27 мая, рассказали в пресс-службе РФПИ.

Отмечается, что 220 миллионов доз вакцины позволят вакцинировать 110 миллионов человек. Соглашение с ЮНИСЕФ по препарату «Спутник V» позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру. Поставки начнутся сразу после одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова напомнила, что российская вакцина «Спутник V» занимает среди аналогов второе место в мире. Ее одобрили уже в 70 странах, где проживает около 40 процентов населения планеты.

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Россиякоронавирус«Спутник V»
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