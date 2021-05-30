Ученые выявили отличия эффективности вакцин от COVID-19 для мужчин и женщин

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Действие вакцины от коронавируса в женском организме может снижаться, а в мужском — повышаться. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на результаты новых клинических исследований вакцин от Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Специалисты установили, что после вакцинации препаратом от Johnson & Johnson вероятность тяжелого течения коронавируса у мужчин понижается на 68,8 процента, а у женщин — 63,4 процента.

Сотрудница университета Джонса Хопкинса Сабра Кляйн отметила, что ученые были озадачены полученными результатами, так как женщины обладают более сильным иммунитетом, чем мужчины. Эксперты предположили, что разница могла быть связана с количеством привитых мужчин и женщин, которые реже вакцинируются.

При вакцинации препаратом Pfizer эффективность у мужчин достигает 96,4 процента, у женщин — 93,7 процента. В свою очередь, Moderna для мужчин повышает показатель до 95,4 процента и понижает до 93,1 процента для женщин.

Ранее сообщалось, что ученые выявили причину смертельно опасного осложнения от коронавируса у детей. Осложнение развивается спустя неделю после инфекции. Его симптомами являются лихорадка, слабость, сыпь, диарея и боль в брюшной полости.

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