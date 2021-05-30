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Бразильские ученые выявили осложнение COVID-19 на нервную систему
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Бразильские ученые выявили осложнение COVID-19 на нервную систему

Татьяна Плотникова

Общество

Ученые в Бразилии провели исследование, посвященное воздействию коронавирусной инфекции на состояние нервной системы пациентов, и пришли к выводу, что COVID-19 способен вызывать нарушения в восприятии пространства.

В ходе исследования 49 добровольцам, переболевшим COVID-19 в легкой форме, предложили пройти шесть видов психологических тестов для оценки интеллектуальных способностей. При этом 12 испытуемых не смогли справиться с тестом комплексной фигуры Рея–Остеррица. Каждый четвертый участник исследования смог выполнить только десять процентов заданий.

Наибольшие затруднения вызвали задания, связанные с копированием абстрактного изображения и длительной зрительной памятью. Исследователи сочли это подтверждением нарушений пространственно-временного восприятия у пациентов после легкой формы COVID-19.

При этом подчеркивается, что выводы носят предварительный характер, однако что социобиологические и эмоциональные причины выявленных нарушений полностью исключаются.

Российские эксперты оценили бразильское исследование неоднозначно. Директор Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии СамГМУ Дарья Смирнова отметила, что коронавирус, как любая инфекция, воздействует на головной мозг и питающие его сосуды, провоцирует дополнительные повреждения. Именно на эти нарушения, по мнению Смирновой, может указывать работа исследователей из Бразилии.

Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов указал, что исследователи сформировали недостаточную выборку для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Эксперт также подчеркнул, что для достоверной оценки результатов эксперимента необходимо оценить динамику, а для этого важно знать результаты тестов у участников эксперимента до болезни, пишут «Известия».

Ранее ученые из канадского Университета Макгилла и отделения стоматологии Института здоровья полости рта медицинской корпорации Хамад (Катар) изучили, как связано хроническое воспаление десен с осложнениями COVID‐19.

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