Стоматологи выявили связь между пародонтитом и осложнениями COVID-19

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Стоматологи связали болезнь десен с тяжелым осложнением COVID-19. Об этом они сообщили iz.ru.

Ученые из канадского Университета Макгилла и отделения стоматологии Института здоровья полости рта медицинской корпорации Хамад (Катар) изучили, как связано хроническое воспаление десен с осложнениями COVID‐19.

Исследователи выяснили, что у зараженных коронавирусной инфекцией с пародонтитом почти в девять раз выше риск летального исхода, чем у людей со здоровыми деснами. Также пациенты с таким диагнозом чаще попадали в отделения интенсивной терапии и нуждались в искусственной вентиляции легких во время коронавируса.

Специалисты использовали математические модели, которые могли учитывать демографические, медицинские и поведенческие факторы. Наличие пародонтита оценивали с помощью стоматологических рентгенограмм из медицинской базы данных.

Проведенные исследования показали, что воспалительные заболевания полости рта, в особенности пародонтит, могут быть связаны с общесоматическими патологиями, в том числе печени, почек, желудка, кишечника. Об этом рассказал главный врач, стоматолог-хирург, пародонтолог, имплантолог стоматологической клиники «Имплант Тайм» Сергей Рожнов.

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