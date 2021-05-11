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Столичные врачи вылечили еще 2051 пациента за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили еще 2051 пациента за сутки

Полина Долганова

Город

В Москве от COVID-19 вылечили еще 2051 пациента за последние 24 часа. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице выздоровели 1 012 703 человека.

Столичные врачи вылечили еще 2051 пациента за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Кроме того, за последние сутки подтверждено 2628 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1225 человек госпитализированы, 61 пациент скончался.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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