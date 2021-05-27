Врачи выявили новый опасный штамм COVID-19 на востоке Индии

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Медики обнаружили новый опасный штамм коронавирусной инфекции в индийском штате Западная Бенгалия. Об этом они сообщили в своих исследованиях.

За последние шесть месяцев исследователи обнаружили сразу несколько новых штаммов COVID-19 нового типа, которые из-за повышенной заразности начинают вытеснять прежние разновидности SARS-CoV-2. В том числе, это британская, бразильская и южноамериканская разновидности инфекции.

Еще один подобный штамм, B.1.617.1, появился в Индии в конце ноября 2020 года. От других разновидностей инфекции он отличается двумя ключевыми мутациями, E484Q и L452R. Предположительно они увеличивают его заразность и наделяют его стойкостью к антителам.

Ученые во главе с Мамты Чавла-Саркар из Национального института изучения холеры и кишечных болезней в Калькутте открыли еще одну потенциально опасную разновидность коронавирусной инфекции, которая недавно появилась в западных регионах Индии.

— Мы полагаем, что эти мутации должны сделать эту разновидность SARS-CoV-2 более заразной и менее заметной для иммунитета. Это может помочь его распространению по территории Западной Бенгалии. Как и B.1.617.1, этот штамм коронавируса может дополнительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в Индии, — цитирует исследователей ТАСС.

В ходе исследований медиками были проанализированы пробы с мокротой и другими биологическими жидкостями более двух тысяч жителей разных регионов Индии, которые заразились вирусом нового типа в первом квартале этого года. Около 16 процентов образцов из Западной Бенгалии были вариации ранее неизвестного штамма коронавируса – GRL.

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