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Эпидемиолог сообщил о выявлении в России новых версий COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эпидемиолог сообщил о выявлении в России новых версий COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Локальные версии COVID-19, у которых встречаются мутации, характерные для южноафриканского и британского варианта, зафиксированы в России. Но пока рано говорить, что они обладают какими-то особыми для человека свойствами. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— За последнее время мы видим несколько сотен завозов британского штамма как по России, так и в Москве, что вполне ожидаемо ввиду его свойств. Появляются и некоторые локальные российские версии вируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов, — сказал он.

Ученый отметил, что до накопления достаточного объема данных этим мутациям преждевременно давать новые имена.

Хафизов добавил, что варианты COVID-19 циркулируют во всем мире, и после появления некоторые из них очень быстро исчезают, другие же, наоборот, закрепляются в популяции, передает РИА Новости.

Ранее врач объяснил, от чего зависит тяжесть течения COVID-19. Медик пояснил, что болезнь представляет собой взаимодействие микроорганизма и макроорганизма.

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