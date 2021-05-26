Врач объяснил, от чего зависит тяжесть течения COVID-19

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Степень тяжести коронавирусной инфекции у каждого конкретного человека зависит не от штамма возбудителя, а от особенностей организма, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

Медик пояснил, что болезнь представляет собой взаимодействие микроорганизма и макроорганизма. Хотя есть штаммы вирусов, вызывающие более тяжелое заболевание, в целом все зависит от макроорганизма — от человека. Важным фактором является состояние иммунитета.

— Потому что есть такие вирусы, которые любят людей, которые ничем не болели, например, гепатит очень часто у очень здоровых людей протекает очень тяжело, — цитирует Малышева РИА Новости.

Ранее инфекционист опроверг появление новых штаммов COVID-19 с более тяжелым течением болезни.

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