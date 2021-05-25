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Инфекционист назвал способ защититься от инфекций во время летнего отпуска
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Инфекционист назвал способ защититься от инфекций во время летнего отпуска

Елена Фролова

Здоровье

Скоро наступит долгожданное лето, на которое многие россияне запланировали отдых. Кто-то собирается отправиться за границу, а кто-то проведет отпуск внутри страны. Тем временем врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, как обезопасить себя во время отпуска.

— Если речь идет про то, когда нужно пройти вакцинацию, то, конечно, чем раньше, тем лучше. Это связано с тем, что сразу же становится меньше вариантов встретиться с вирусом, здесь уже это не связано с временем года, — пояснил Илья Акинфиев.

По его словам, несмотря на то, что число зараженных становится все меньше по всему миру, все равно риск заболеть сохраняется. По мнению врача, вопрос, когда нужно делать прививку, не должен приобретать сезонный характер, отмечает ФАН. Как считает инфекционист, вакцинироваться перед летним сезоном в первую очередь нужно тем, кто собрался отдохнуть за границей или, например, на курортах Краснодарского края.

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