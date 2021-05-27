Ученые выявили причину смертельно опасного осложнения от коронавируса у детей

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Американские ученые выяснили, что смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром у детей, или MIS-C, после перенесенного COVID-19 могут вызвать оставшиеся в кишечнике вирусные частицы, которые попадают в кровоток. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Clinical Investigation.

В исследовании ученых из Бригамской женской больницы в Бостоне и детского госпиталя MassGenera приняли участие сто детей. У 26 из них была диагностирована коронавирусная инфекция, еще у 19 — воспалительный синдромом, остальные 55 были здоровы. Выяснилось, причиной MIS-C стало проникновение вируса через стенки кишечника в кровеносную систему организма. Ведущая роль в этом принадлежит белку зонулину, отвечающему за кишечную проницаемость. Вещества попадают в кровоток через промежутки между эпителиальными клетками. В ситуации с глютеном это может спровоцировать целиакию (непереносимость глютена, — прим. «ВМ») у людей с повышенной чувствительностью. Ацетат ларазотида, который применятся при лечении целиакии выступает блокатором зонулина.

У одного пациента исследователи решили использовать ацетат ларазотида как средство для лечения MIS-C. Это привело к уменьшению антигенов SARS-CoV-2 в плазме крови и биомаркеров воспаления, а также улучшению других клинических показателей.

Известно, что MIS-C возникает менее чем у одного процента пациентов детского возраста с COVID-19. На 3 мая 2021 года сообщалось о 3742 случаях MIS-C в США, 35 из которых привели к летальному исходу.

Осложнение развивается спустя неделю после инфекции. Его симптомами являются лихорадка, слабость, сыпь, диарея и боль в брюшной полости. У около восьмидесяти процентов детей с MIS-C проявляются тяжелые осложнения на сердце, из-за которых им требуется длительная госпитализация и долгий период реабилитации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях может начаться в ближайшие недели.

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