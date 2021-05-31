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Роспотребнадзор объяснил, когда можно колоть ботокс после «ЭпиВакКороны»
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор объяснил, когда можно колоть ботокс после «ЭпиВакКороны»

Анастасия Колоскова

Здоровье

Несмотря на то что вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным и слабо реактогенным препаратом, ее не стоит совмещать с уколами ботокса. Об этом сообщается на официальной странице Роспотребнадзора в Instagram.

Согласно информации ведомства, вакцина может вызвать небольшое повышение температуры.

— Учитывая, что напряженный иммунный ответ после «ЭпиВакКороны» формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1–5 процентов пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры, — порекомендовали специалисты.

Применять ботулотоксин Роспотребнадзор разрешил не раньше, чем через месяц после второго компонента «ЭпиВакКороны».

Ранее ученые выяснили, что трехкратное введение «ЭпиВакКороны» может быть полезно для людей старше 65 лет, так как повышает иммунологическую эффективность.

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