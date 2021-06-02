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Первым компонентом от COVID-19 привились около 18 миллионов россиян
Фото: minzdrav.gov.ru

Первым компонентом от COVID-19 привились около 18 миллионов россиян

Полина Долганова

Здоровье

Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в России привились около 18 миллионов граждан. Об этом в среду, 2 июня, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, люди стали активнее идти на вакцинацию, пишет РИА Новости.

— Сейчас активность населения возросла очень хорошо,— заявил министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Напомним, вакцинироваться от COVID-19 можно во всех регионах России. В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, «Спутник V».

Ранее сообщалось, что объемы производства вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак», которая была разработана Центром имени Чумакова, планируется нарастить в 4–6 раз.

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вакцинацияРоссияМихаил Мурашко
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