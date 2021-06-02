Сборная России по футболу объявила состав на Евро-2020
Сборная России по футболу сформировала итоговую заявку на чемпионат Европы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сборной в среду, 2 июня.
В состав команды вошли Артем Дзюба, Юрий Жирков и Александр Головин. В списке вратарей — Антон Шунин, Юрий Дюпин и Матвей Сафонов. В категории защитников, помимо прочих, выбраны Георгий Джикия, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев.
Полузащитниками команды на чемпионате будут Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин и другие.
❗️ Состав сборной России на ЕВРО-2020.— Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2021
Удачи, #НашиПарни 🇷🇺#ИграемЗаВас pic.twitter.com/MMPswDwjhj
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
Ранее сообщалось, что 1 июня Россия и Польша сыграли вничью в товарищеском матче перед Евро-2020.
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