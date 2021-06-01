Россия и Польша сыграли вничью в товарищеском матче перед Евро-2020

Фото: twitter.com/teamrussia

Товарищеский матч между сборными России и Польши по футболу в рамках подготовки к чемпионату Европы завершился ничьей.

Счет во встрече, прошедшей во Вроцлаве, составил 1:1. Голы забили Якуб Шверчок (четвертая минута матча) и Вячеслав Караваев (21-я минута).

5 июня российским футболистам предстоит товарищеский матч со сборной Болгарии.

С 11 июня по 11 июля пройдут матчи Евро-2020, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. В ходе группового этапа сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Читайте также: Кабмин утвердил программу подготовки к проведению матчей Евро-2020