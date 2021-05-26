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Кабмин утвердил программу подготовки к проведению матчей Евро-2020
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Кабмин утвердил программу подготовки к проведению матчей Евро-2020

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России утвердило программу подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров в среду, 26 мая.

Уточняется, что в документе перечисляются 15 мероприятий, среди которых подготовка стадиона «Санкт-Петербург» и тренировочных площадок к турниру.

— Вся спортивная инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям UEFA, — отметили в сообщении.

Помимо этого, будет разработан план транспортного обслуживания и медицинского обеспечения, запланирована проверка электросетей и подготовка площадок для просмотра матчей.

Координировать программу поручили Министерству спорта. Оно также будет готовить проекты решений, которые необходимы для проведения мероприятий.

Чемпионат Европы по футболу UEFA проведут с 11 июня по 11 июля этого года. Россия примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.

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