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Кабмин РФ направит на туристические проекты более миллиарда рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кабмин РФ направит на туристические проекты более миллиарда рублей

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил инвестировать свыше одного миллиарда рублей в разработку туристических территориальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в среду, 26 мая.

Так, уточняется, что работа ведется в рамках нового национального проекта по туризму. Средства будут использованы для развития туристического потенциала Крыма, Дальнего Востока и регионов из Золотого кольца.

— Более одного миллиарда рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом, — говорится в сообщении.

Такие планы получили название туристических территориальных проектов. В рамках их реализации будет проведена оценка ресурсов и потенциала региона, внесены предложения по расширению гостиничных мощностей и моделированию туристических потоков.

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