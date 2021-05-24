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Кабмин направит 3,5 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами
Фото: Правительство РФ

Кабмин направит 3,5 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России дополнительно направит средства на борьбу с лесными пожарами. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами в понедельник, 24 мая.

— Правительство РФ направит на борьбу с лесными пожарами дополнительно около 3,5 миллиарда рублей, — приводятся слова главы кабмина на сайте правительства.

Михаил Мишустин пояснил, что главное в этом вопросе — действовать последовательно. Специалисты должны проводить профилактические работы, а на новые возгорания реагировать в первые сутки.

Премьер-министр также уточнил, что кабмин выделит свыше 22 миллиардов рублей на борьбу с природными катаклизмами на севере России. В частности, на эти средства будут куплены вертолеты полярного базирования и первый в авиапарке спасателей дальнемагистральный лайнер на базе самолета Ту-204.

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