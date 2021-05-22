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Мишустин рассказал о борьбе с бюрократией при получении госуслуг
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мишустин рассказал о борьбе с бюрократией при получении госуслуг

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Власти планируют сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на форуме «Новое знание».

По его словам, правительство не хочет, чтобы при получении госуслуг россиянам приходилось идти в госучреждения, нести чиновникам справки и бумажные документы.

Мишустин отметил, что власти планируют перевести получение услуг в автоматический режим «без хождения по инстанциям, без сбора бумаг».

— Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме. Просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее, — пояснил Мишустин.

По его словам, «государство без бюрократии» должно быть необременительным для людей и бизнеса, пишет РИА Новости.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, каждый из которых представляет одно из направлений просветительской деятельности. За трое суток марафон набрал около 20 миллионов просмотров.

Ранее Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России.

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