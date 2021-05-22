Мишустин рассказал о борьбе с бюрократией при получении госуслуг

Фото: Пресс-служба Госдумы

Власти планируют сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на форуме «Новое знание».

По его словам, правительство не хочет, чтобы при получении госуслуг россиянам приходилось идти в госучреждения, нести чиновникам справки и бумажные документы.

Мишустин отметил, что власти планируют перевести получение услуг в автоматический режим «без хождения по инстанциям, без сбора бумаг».

— Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме. Просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее, — пояснил Мишустин.

По его словам, «государство без бюрократии» должно быть необременительным для людей и бизнеса, пишет РИА Новости.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, каждый из которых представляет одно из направлений просветительской деятельности. За трое суток марафон набрал около 20 миллионов просмотров.

Ранее Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России.

Читайте также: Кабмин утвердил документ о вручении Конституции при получении первого паспорта