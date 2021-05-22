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Марафон «Новое знание» набрал около 20 миллионов просмотров за трое суток
Фото: NASA

Марафон «Новое знание» набрал около 20 миллионов просмотров за трое суток

Полина Долганова

Общество

Марафон «Новое знание» собрал около 20 миллионов просмотров почти за трое суток. Об этом в субботу, 22 мая, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина Сергей Кириенко.

— Мы ставили планку — попробовать «пробить» за три дня цифру в 5 миллионов просмотров... Для серьезных лекций — это очень много. На данный момент мы превысили 20 миллионов просмотров, — цитирует Кириенко РИА Новости.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляции марафона за один день собрали свыше пяти миллионов просмотров.

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