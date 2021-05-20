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Онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» за один день собрали свыше пяти миллионов просмотров
Фото: freepik.com

Онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» за один день собрали свыше пяти миллионов просмотров

Юлия Тарапата

Общество

Более пяти миллионов просмотров собрали в первый день онлайн-трансляции марафона «Новое Знание». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Уточняется, что в числе зарегистрированных участников марафона свыше трех тысяч человек. В день открытия марафона перед его участниками выступили, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

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