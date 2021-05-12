Почти 20 тысяч москвичей стали участниками проекта «ВРаботе»

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Почти 20 тысяч москвичей зарегистрировались на электронной платформе проекта по трудоустройству молодежи «ВРаботе», который реализуется в столице с лета 2020 года. За это время почти пять тысяч студентов и выпускников откликнулись на предложения о работе.

Благодаря проекту молодые люди узнают об актуальных вакансиях, а также получают возможность пообщаться с профессионалами из различных сфер. Кроме того, платформа предлагает тематические тренинги по выбору профессии, составлению резюме, правилам поведения на собеседовании и другим темам.

Все направления проекта представлены на его официальном сайте. Помимо этого, на платформе можно найти материалы проектов «Экспертная мастерская» и «Марафон карьеры», а также онлайн-форума «Практикуй».

— Независимо от названия вуза, все студенты и выпускники сталкиваются с проблемой трудоустройства. Кроме того, существует колоссальный запрос на просвещение в карьерном направлении. Это касается и составления резюме, и поиска компании своей мечты. Проект «ВРаботе» помогает ребятам и с тем и с другим. Это такая удобная точка коммуникации между молодым специалистом и работодателем, — цитирует руководителя проекта Амира Саракова официальный сайт мэра Москвы.

На сервисе «ВРаботе» студенты могут выбрать интересующую смену, а также тип занятости, после чего будет получать сообщения о подходящих вакансиях.

С недавнего времени на платформе появилось направление для школьников и студентов колледжей, помогающее в выборе будущей профессии — «Вокруг профессий».

Кроме того, по словам Амира Саракова, до конца года на сайте появится направление, посвященное молодежному предпринимательству.

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