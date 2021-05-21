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Названа тема вероятной встречи Владимира Путина и Илона Маска
Фото:jurvetson / CC BY 2.0

Названа тема вероятной встречи Владимира Путина и Илона Маска

Елена Фролова

Общество

Основатель компании SpaceX Илон Маск уверен, что он находится на одном уровне с президентом России Владимиром Путиным. Такого мнения придерживается эксперт, бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко.

Американский миллиардер стал участником марафона «Новое знание» 21 мая. По словам пресс-секретаря лидера российского государства, не исключено, что между Илоном Маском и Владимиром Путиным могут состояться переговоры.

По мнению Германа Клименко, встречи президента России можно сравнить с диалогом руководителя, стремящегося понять, что происходит в современном мире, а именно — в той части науки, где человек является экспертом.

— Владимир Путин встречается со многими учеными, и как любой руководитель он интересуется тем, что там происходит, — пояснил эксперт.

Он также предположил, что российский лидер мог бы поинтересоваться у Илона Маска перспективами развития космической отрасли. Ранее основатель SpaceX приглашал президента России на разговор в приложении Clubhouse, отмечает ФАН.

Накануне марафона обозреватель «Царьграда» Егор Кучер выразил сомнение в том, что такой гость, как американский миллиардер, необходим русскому марафону. По его словам, предприниматель из Соединенных Штатов давно зарекомендовал себя как успешный маркетолог.

— Именно он в современном мире олицетворяет «сказки о будущем», — пояснил Егор Кучер.

Он также добавил, что считает некоей мистификацией все планы Илона Маска от полета человека на Марс до Tesla и различных систем умного дома, отмечает «Царьград».

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