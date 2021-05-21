Андрей Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился с предложением к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Московской области. При этом глава региона отметил, что в области работают лучшие кадры.

— Подмосковье, безусловно, является лучшим место для завода Tesla. Здесь находятся первоклассные кадры, безупречная логистика. А производство Mercedes уже здесь! Мы подберем для вас идеальное место, — написал Андрей Воробьев в Twitter.

@elonmusk Moscow region is definitely best for a #Tesla factory. Best talent, perfect logistics, Mercedes production already here! We’ll find you a perfect spot. pic.twitter.com/ayCGyBGy4y — Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) May 21, 2021

Ранее Илон Маск заявлял о своих намерениях открыть производство на территории России. Помимо этого, он запланировал запустить выпуск электромобилей Tesla в Казахстане и других странах Содружества Независимых Государств.

Завод Mercedes-Benz начал работу в Московской области немногим более года назад, отмечает телеканал 360.

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