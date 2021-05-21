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Андрей Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился с предложением к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Московской области. При этом глава региона отметил, что в области работают лучшие кадры.

— Подмосковье, безусловно, является лучшим место для завода Tesla. Здесь находятся первоклассные кадры, безупречная логистика. А производство Mercedes уже здесь! Мы подберем для вас идеальное место, — написал Андрей Воробьев в Twitter.

Ранее Илон Маск заявлял о своих намерениях открыть производство на территории России. Помимо этого, он запланировал запустить выпуск электромобилей Tesla в Казахстане и других странах Содружества Независимых Государств.

Завод Mercedes-Benz начал работу в Московской области немногим более года назад, отмечает телеканал 360.

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